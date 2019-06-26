Котлован, вырытый под строительство нового дома близ четырех многоэтажек по улице Алба-Юлия, засыпят. На его месте появится парковка и детская площадка.
Котлован вырыли пять лет назад, но потом строительная компания работы прекратила, а заброшенная стройка превратилась в свалку.
Городские власти намерены лишить застройщика права на участок.
"В конце апреля мы с ним встречались, а потом он исчез. Он не хочет реагировать на наши предложения и обсуждать проблему. Он просто все бросил", - отметил претор Буюкан Вадим Брынзанюк.
Что будет построено на месте котлована, предстоит решить жителям многоэтажных домов.
"За пять дней, до конца недели, яму засыпят. Председатели ассоциации подадут заявки. Они хотят видеть здесь спортивную площадку, мы думали обустроить парковку, чтобы облегчить доступ во дворы. Но последнее слово за местными жителями", - заявил и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.
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