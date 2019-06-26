Обещали работать открыто и прозрачно, но демонстративно поступают наоборот. С тех пор, как в парламенте появилось большинство в составе Партии социалистов и блока ACUM, законопроекты появляются на сайте законодательного органа с опозданием или вовсе отсутствуют.
"Мы были и останемся транспарентными - и для Publika, и для Prime, и для всех остальных", - заявил депутат ППДП Андрей Нэстасе.
С таким заявлением лидер ППДП Андрей Нэстасе выступил 4 июня. Сказано, но не сделано. Депутаты альянса ПСРМ - ACUM и сами признают, что многие законопроекты публикуются с опозданием, правда - не видят в этом нарушений.
- Думаю, со следующей недели придем к норме.
- Но вы нарушаете обещание быть транспарентными?
- Нет. Просто процесс идет чуть... Проекты есть.
"По мере возможности стараемся уложится в законные нормы. Да, может быть, потому что много всего накопилось, очень многое надо вынести на поверхность", - отметил вице-спикер парламента Ион Чебан.
Между тем представители оппозиции утверждают, что процедура утверждения законопроектов постоянно нарушается.
"Думаю, это делается намеренно. Ведь законопроекты пишут на коленке. У нас нет возможности подготовится к обсуждениям", - подчеркнул глава фракции ДПМ Павел Филип.
"О транспарентности не может быть и речи. Нарушаются все процедуры, связанные с прозрачностью принятия решений, с законодательной технологией. Повестка дня парламента утверждается за час-два до начала пленарных заседаний. Некоторые законопроекты регистририруются в тот же день и не рассылаются", - добавил депутат ДПМ Сергей Сырбу.
Впрочем, нарушение обещаний - форменный стиль альянса ПСРМ-ACUM. Само его создание альянса стало нарушением обязательств, которые публично взяли на себя партии Санду и Нэстасе - не идти на коалицию с социалистами.
В программе деятельности правительства Санду говорится, что госучреждения будут служить народу, но в действительности оно обслуживает интересы родственников власть предержащих. Например, министр внутренних дел Андрей Нэстасе назначил главой Генерального инспектората полиции своего кума Георгия Балана.
Понадобилось вмешательство прессы, чтобы был объявлен конкурс на замещение этой должности.
Обещание освободить захваченное государство и укрепить независимость госучреждений тоже осталось на бумаге. ПСРМ и ACUM одержимы получением должностей и устанавливают политический контроль в министерствах и ведомствах.
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