ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

Источник