В летнее время врачи советуют есть больше ягод, в частности, шелковицы, которая нормализует липидный профиль крови и уменьшает вероятность развития атеросклероза.
Шелковица нормализует липидный профиль крови и уменьшает вероятность атеросклероза, а вишни и черешни улучшают сон. Шелковица богата растворимой и нерастворимой клетчаткой и менее калорийна, чем яблочный сок или молоко. Если вы едите что-то сладкое - позаботьтесь о потреблении клетчатки. Так уровень сахара не будет расти стремительно, а кишечные бактерии будут счастливы и отблагодарят синтезом витамина В1. Они нужны для здоровья сосудов и защиты молекул от повреждения свободными радикалами, передает Корреспондент.
Отмечается, что шелковица может улучшать уровень сахара натощак и защищает нейроны от ишемического стресса и имеет определенное противоопухолевое действие. Кроме того, в шелковице много железа и калия, и витаминов С, К и Е. Ягоды шелковицы можно сушить, как изюм, или замораживать.
"Чтобы почувствовать результат, следует 6 недель ежедневно есть по 45 граммов шелковицы", - советуют врачи.
Отмечается также, что вишни и черешни являются продуктами, имеющими определенные лекарственные свойства.
Вишня и черешня предотвращают деформацию костной ткани у детей с ожирением, и эти косточковые советуют есть всем детям. Антоцианы вишен - пигменты, делают ее красной - подавляют ферменты циклооксигеназы. Так же, как ацетилсалициловая кислота. То есть вишни обладают противовоспалительным действием и могут уменьшать болевой синдром.
Эти ягоды стоит есть на ночь. Благодаря высокому содержанию мелатонина они улучшают сон. Если вы покупаете фрукты, обязательно мойте их. После фруктов стоит прополоскать рот водой, чтобы смыть кислоту.
Помните, что варенье или наливки - не лучший способ переработки ягод и фруктов. Лучше сушить или замораживать все то, что вы не смогли съесть летом.
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