Ученые нашли гигантский пресноводный запас под океаном

Авторы нового исследования обнаружили гигантский пресноводный запас под толщей воды Атлантического океана, недалеко от северо-восточного побережья Соединенных Штатов. Об этом пишет LivesSience.

Хотя точный размер запаса воды до сих пор остается загадкой, он может быть самым крупным в своем роде, занимая территорию, простирающуюся на 350 километров, пишет Корреспондент.

Область включает в себя побережье Нью-Йорка, Коннектикута и Род-Айленда. Этот водоносный горизонт может содержать около 2800 кубических километров слегка соленой воды.

Запасы этой воды не являются новообразованными. Исследователи предполагают, что большая часть этой воды относится к последнему ледниковому периоду.

Ученые получили первые намеки на то, что под океаном находится пресноводный запас, еще в 1970-х годах, когда компании, добывающие нефть у побережья, иногда получали вместо нее пресную воду. Но не было ясно, были ли эти залежи пресной воды изолированными очагами или они покрывали большие пространства.

Анализ показал, что пресная вода не была разбросана, а занимала обширное пространство, начиная от береговой линии и простираясь на континентальном шельфе.