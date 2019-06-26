Брейк-данс предварительно включили в программу Олимпиады-2024 в Париже

Окончательное решение о включении новых видов спорта в программу Олимпийских игр-2024 МОК примет в декабре 2020 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу в программу летней Олимпиады 2024 года в Париже. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на сайт МОК.

Президент организации Томас Бах заявил, что эти четыре вида спорта соответствуют программе развития олимпийского движения МОК. "Они более гендерно-сбалансированные, более городские и позволяют нам поддерживать связь с молодым поколением", - рассказал Бах.



Окончательное решение о включении новых видов спорта в программу Игр-2024 исполком МОК примет в декабре 2020 года, передает УНИАН.

Внести в программу Олимпиады 2024 года брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг предложил оргкомитет Игр. Ранее соревнования по брейк-дансу впервые прошли на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Серфинг, скалолазание и скейтбординг также должны войти в программу летней Олимпиады-2020 в Токио.