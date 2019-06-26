Около 68% кандидатов успешно прошли основную сессию на бакалавра - 2019, что на 5% больше, чем в прошлом году. Предварительные данные обнародовало сегодня Министерство просвещения, культуры и исследований.
Так, в общей сложности экзамены на степень бакалавра на основной сессии сдали 11658 кандидатов, что составляет 67,92% от общего числа допущенных к сессии.
Процент сдавших экзамены выпускников лицеев составляет 87,41%, что на 4 процентных пункта выше, чем в прошлом году, на том же этапе – основной сессии. Почти половина (47,89%) кандидатов из колледжей и центров передового опыта также сдали экзамены на степень бакалавра. Из 2467 должников по предыдущим сессиям сдали экзамены 456 кандидатов, что составляет 18,48%.
Количество кандидатов, чей средний балл больше или равен 8, составляет 2371 человек (в 2018 году - 1843); у 535 кандидатов средний балл больше или равен 9 (в 2018 году – 359). Средний балл 10 получили 11 человек.
Кандидаты, не согласные с полученными оценками, могут опротестовать их в центрах сдачи экзаменов на степень бакалавра в течение двух дней, 26 и 27 июня, с 9:00 до 18:00. Кроме того, с результатами тестов можно ознакомиться на сайте www.bac.edu.md - на основании пароля, предоставленного учебным заведением, в котором учился выпускник. Окончательные результаты основной сессии будут объявлены 4 июля после рассмотрения заявок о пересмотре.
К экзаменационной сессии на степень бакалавра-2019 были допущены 10583 кандидата из лицеев, 3692 кандидата из колледжей и центров передового опыта, 193 кандидата из университетов, 229 кандидатов-экстернов и 2467 должников с предыдущих сессий, в общей сложности 17164 кандидата.
С 15 по 22 июля 2019 года пройдет дополнительная сессия сдачи экзаменов на степень бакалавра. Для участия в ней необходимо 4-5 июля подать письменное заявление в тот центр сдачи экзаменов, где проходила основная сессия.
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