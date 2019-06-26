В Одессе создали миниатюры исторических зданий, которые можно пощупать

В Одессе появились три первые уменьшенные копии исторических зданий, которые можно ощупать руками.

Теперь осмотреть со всех сторон и даже сверху можно Старую биржу (мэрию), Археологический музей и Музей морского флота (бывший английский клуб), пишет УНИАН.

Микро-здания установили в рамках проекта «Одесса на ощупь с закрытыми глазами». Проект адресован незрячим, рядом с макетами зданий шрифтом Брайля описана история строений и другая важная информация.

