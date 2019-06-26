В Турции фургон с нелегальными мигрантами протаранил стену, 10 человек погибли

Фургон с нелегальными мигрантами протаранил стену в провинции Эдирне на северо-западе Турции. Жертвами ДТП стали 10 человек, ещё 30 получили ранения, заявил губернатор этого региона Экрем Джанальп.

По предварительным данным, водитель фургона не справился с управлением после того, как жандармы решили, что автомобиль подозрительный, и потребовали немедленно остановиться, передает Life.



— Водитель не подчинился и начал набирать скорость, чтобы скрыться. Он не справился с управлением на повороте и врезался в стену магазина, — заявил Джанальп.



О гражданстве нелегальных мигрантов не сообщается.