Невыносимая жара в Европе: как берлинский зоопарк спасает своих жителей

В Германию, как и в большей части центральной и западной Европы, в начале последней недели июня 2019 года пришла настоящая адская жара.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров подскочат до 40 градусов по Цельсию. Поэтому во многих европейских городах активно готовится противостоять жаре, чтобы минимизировать жертвы среди людей и животных, пишет УНИАН.



Не стал исключением и берлинский зоопарк. Для животных здесь подготовили дополнительные объемы воды и чаще устраивают водные процедуры. Также работники зоопарка следят, чтобы животные не находились слишком долго на солнце и чтобы в закрытых помещениях не было душно.

