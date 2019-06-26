Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, к 10:20 мск стоимость биткоина поднялась на 11,6 процента — до 12,642 тысячи долларов, передает РИА Новости.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он рос в цене на 12 процентов, до 12,66 тысячи долларов, а несколькими минутами ранее превысил 13 тысяч долларов.

Сеть биткоина запустили 3 января 2009 года. Первое время о криптовалюте знали лишь в узком кругу IT-специалистов, однако уже через несколько лет Нью-Йоркская фондовая биржа создала индекс биткоина, а Чикагская биржа запустила торги фьючерсами на него. Пик популярности биткоина пришелся на 2017 год, когда его стоимость поднималась до 20 тысяч долларов.