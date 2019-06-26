По прогнозам синоптиков, в пятницу во Франции температура может подскочить до рекордных, сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.

"Последние прогнозы не оставляют места для сомнений: мы движемся к новому национальному рекорду", - сказал французский синоптик Гийом Возница.

Самая высокая подтвержденная метеорологами июньская температура, ранее зафиксированная во Франции, составила 41,5 градуса 21 июня 2003 года. Тогда из-за жары во Франции резко выросла смертность. больницы не успевали оказывать помощь людям, пострадавших от гипертермии.

ожидается, что высокие температуры будут расти в течение всей недели, от Испании до Чехии. Метеорологи прогнозируют, что показатели могут приблизиться к рекордным также в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Люксембурге, Нидерландах и Швейцарии, причем в некоторых странах рекорды могут быть побиты.