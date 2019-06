Британские ученые признали курение вредным для здоровья женщин

Кардиологи из Шеффилда (Великобритания) предупредили, что курящие женщины в возрасте до 50 лет имеют в разы более высокий риск развития сердечного приступа по сравнению с представительницами слабого пола, у которых нет вредной привычки. Результаты исследования были опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.

Специалисты проследили за состоянием здоровья более 3 тыс. пациентов, переживших инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (или STEMI — состояние, которое характеризуется блокировкой одной из главных артерий сердца, которая снабжает орган кислородом и кровью). Как оказалось, курящие женщины в возрасте до 50 лет имеют в 13 раз более высокий риск развития сердечного приступа по сравнению с теми, у кого нет такой вредной привычки. При этом у курящих мужчин такой риск в полтора раза ниже, передает iz.



По словам исследователей, курение особенно опасно для женщин, так как уменьшает уровень выработки гормона эстрогена. Ученые отметили, что отказ от вредной привычки снижает риск развития опасного недуга.



3 июня ученые Лондонского университета королевы Марии заявили об отсутствии вреда от употребления большого количества кофе. По их словам, даже 25 чашек напитка в день существенно не влияют на организм.

