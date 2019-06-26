Кардиологи из Шеффилда (Великобритания) предупредили, что курящие женщины в возрасте до 50 лет имеют в разы более высокий риск развития сердечного приступа по сравнению с представительницами слабого пола, у которых нет вредной привычки. Результаты исследования были опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.
Специалисты проследили за состоянием здоровья более 3 тыс. пациентов, переживших инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (или STEMI — состояние, которое характеризуется блокировкой одной из главных артерий сердца, которая снабжает орган кислородом и кровью).
Как оказалось, курящие женщины в возрасте до 50 лет имеют в 13 раз более высокий риск развития сердечного приступа по сравнению с теми, у кого нет такой вредной привычки. При этом у курящих мужчин такой риск в полтора раза ниже, передает iz.
По словам исследователей, курение особенно опасно для женщин, так как уменьшает уровень выработки гормона эстрогена. Ученые отметили, что отказ от вредной привычки снижает риск развития опасного недуга.
3 июня ученые Лондонского университета королевы Марии заявили об отсутствии вреда от употребления большого количества кофе. По их словам, даже 25 чашек напитка в день существенно не влияют на организм.
Комментарии
- Ученые нашли гигантский пресноводный запас под океаном
- Работодателям понравится: учёные выяснили, чем хороша собака на работе
- Не одно, так другое: препараты против холестерина вдвое увеличивают риск диабета
- Найден способ есть вредную пищу и жить долго
- Назван простой способ повысить успеваемость ребенка
- Ученые: Отпуск продлевает жизнь
- На Землю вернулся экипаж с МКС после семи месяцев полета
- Ученые назвали самую продвинутую древнюю технологию
- NASA подтвердило наличие признаков жизни на Марсе
- Летающие насекомые являются опасными переносчики бактерий
- Раскрыта преступная схема по отмыванию денег в ГП лесного хозяйства
- В США 12-летний ребёнок застрелил брата-близнеца
- Виталий Андриевский: Что придумают кремлевские политтехнологи в отношении Молдовы?
- Четырехлапый покоритель волн: в Израиле пес-серфингист стал сенсацией местных пляжей
- Майя Санду посетила Акати спустя неделю после обрушения жилого дома
- СМИ: Марк Ткачук намерен создать новую политическую партию после встречи с Дмитрием Козаком
- Как отличить настоящее вино от фальшивки: несложные правила
- Андрей Нэстасе проголосовал за возвращение России в ПАСЕ
- Составлен рейтинг самых гостеприимных стран мира
- Александр Есауленко: в Молдове есть признаки гибридной войны
- У Молдовы больше нет перспективы присоединиться к ЕС
- В Атаках рухнула часть 9-этажного дома. ВИДЕО
- Майя Санду категорически отказываются обсуждать скандальную информацию о незаконном финансировании ПСРМ из России
- Штормовое предупреждение: на Молдову надвигается шквалистый ветер, ливни и град
- Медики рассказали, кому категорически запрещено употреблять мяту
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md