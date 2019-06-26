Посольство Украины в Молдове осудило голосование за пророссийскую резолюцию

Посольство Украины в Молдове осудило голосование представителей нашей страны в Парламентской ассамблее Совета Европы за возвращение России права голоса в организации. Вместе с тем оно выразило надежду, что Молдова будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы являемся свидетелями того, что многие европейские политики, в частности Нэстасе, я его считаю европейским политиком, что путем конструктивного диалога с Россией можно сесть за стол переговоров и договориться об исполнении Москвой каких-либо обязательств. В Украине считают, что это ошибочная позиция", - заявил временный поверенный в делах посольства Украины Владимир Боечко.

Резолюцию ПАСЕ о возвращении России право голоса в организации поддержали депутат ППДП Андрей Нэстасе и социалист Влад Батрынча. Депутат ПДС Михай Попшой высказался против.

"В Украине рассчитывают, что именно позиция нового правительства РМ по поддержке суверенитета и территориальной целостности моей страны останется неизменной", - добавил Боечко.

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 после аннексии Крыма. В 2017-м она прекратилы выплату членских взносов в Совет Европы.