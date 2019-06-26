Агент России назначен Додоном главой Службы Защиты и Госохраны

Фактический лидер ПСРМ, президент Игорь Додон, открытый агент Москвы, продолжает подчинять России силовые структуры Молдовы. Он назначил Ярослава Мартина главой Службы Защиты и Государственной Охраны, ответственной за охрану первых лиц государства, а также иностранных официальных лиц, посещающих Молдову.

"У Ярослава Мартина более 20 лет опыта в силовых структурах, в том числе в СЗГО, он дошёл до звания полковника", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Однако Додон умолчал, что Ярослава Мартина выгнали из системы в 2014 по подозрению в связях с российскими агентами.

Достоверные источники сообщали actual.md, что дело Мартина по сей день находится в архивах молдавских спецслужб и может быть запрошено депутатами, которые хотят изучить "патриотическое" прошлое нового главы Службы.

Действия Додона прекрасно вписываются в сценарий полного подчинения государственной безопасности интересам Москвы. Руководство Министерства внутренних дел перешло к его коллеге по протестам в 2015 - лидеру ППДП Андрею Нэстасе. Посаженного сына осуждённого олигарха Виктора Цопы неоднократно обвиняла пресса и эксперты, что он выполняет указания Кремля.

Свежее тому подтверждение - голосование на сессии ПАСЕ наряду с социалистом Владом Батрынчей за возвращение России к европейскому форуму.

Помимо Нэстасе ещё один человек Додона в правительстве Санду - министр обороны Павел Войку, в прошлом - советник главы государства. А во вторник генеральным директором Службы информации и безопасности стал Александр Есауленко. Едва принеся присягу, прямо с трибуны парламента Есауленко предложил Артура Гуменюка, одного из советников Додона, на пост заместителя главы СИБ.

Ряд экспертов обратили внимание и на то, что область безопасности полностью отсутствует в программе деятельности правительства Санду.