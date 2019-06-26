Майя Санду посетила Акати спустя неделю после обрушения жилого дома

Почти через неделю после обрушения жилого дома в Атаках с пострадавшими встретилась премьер-министр Майя Санду. Никакой помощи она не предложила. Лишь сообщила, что ждет результатов экспертизы и выводов специалистов.

За шесть дней у пострадавших накопилось множество вопросов к премьеру. Однако у Майи Санду ответов не нашлось. Только рекомендации набраться терпения.

"Мы надеемся. У нас хватит терпения еще на 15 дней, но потом, если не будет никаких решений, мы будем вынуждены что-то предпринять. Мы используем все доступные способы - заблокируем таможню, железнодорожные пути, заблокируем все", - заявила премьер-министр.

Премьер настаивает, что для возмещения убытков нужно прежде завершить оценку и расчеты.

"Экспертная комиссия должна провести оценить, все посчитать и передать нам информацию. Комиссия работает, нужно еще три-четыре дня, затем мы займемся анализом в правительстве", - отметила Майя Санду.

Накануне Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям сообщила, что нашла предпринимателя, готового заняться сносом аварийного дома.