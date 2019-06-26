Четырехлапый покоритель волн: в Израиле пес-серфингист стал сенсацией местных пляжей

У пса-серфингиста есть свой Instagram и куча сторонников, преимущественно среди девушек.

В Израиле пес-серфингист стал настоящей сенсацией тамошних пляжей. Собака Поли с легкостью покоряет волны. Об этом говорится в сюжете ТСН.



У пса-серфингиста уже имеет свой Instagram и куча поклонников, в основном среди девушек. Владельцы собаки рассказывают: едва заманивают своего любимца домой, передает УНИАН.

Сейчас время пребывания Поли на воде пытаются ограничить до 2 часов, хотя удается это сделать крайне редко. Собственники Поли мечтают отправить своего домашнего любимца в настоящую школу серфинга, но для четырехлапых.