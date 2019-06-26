Директор Института эффективной политики Виталий Андриевский поделился своими рассуждениями о сложившейся ситуации в Молдове. По мнению аналитика, "кремлевские политтехнологи" реализовали две свои основные задачи: выбита из власти ДПМ, и формирование альянса Козака. Однако из работа не доделана.
"Первая задача ими решена – выбита из власти ДПМ, которая препятствовала российской экспансии в Молдове. Решена и вторая задача - сформирован Альянс Козака, в котором они контролируют две партии и уже имеют около 50% депутатов парламента. Вроде все успешно и можно радоваться, получать очередные награды и звания. Увы, нет. Работа не доделана. Победа не окончательна. Появились некоторые, очень серьёзные проблемы", - пишет Виталий Андриевский.
Как считает аналитик, существует три основные проблемы, которые мешают реализации плана "кремлевских политтехнологов".
Первая проблема - раскрытие Додоном "плана Козака-2".
"Его самопризнание о финансировании Партии социалистов Россией, а за три года набирается около 36 млн. долларов. И это только на партийную деятельность. Несомненно, были также дополнительные вливания от российского бизнеса на выборную кампанию. И это сумма может быть также значительной", - считает Андриевский.
Все это – прямое нарушение законов Молдовы. И рано или поздно на эту тему обязательно будет проведено расследование.
Вторая проблема - разоблачение дублера.
"Кто-то в Кремле допустил серьёзную ошибку, поручив Андрею Нэстасе голосовать в ПАСЕ в пользу России и против предложения Украины. По всей вероятности, боялись, что не хватит голосов и мобилизовали всех, кого могли", - пишет аналитик.
По словам Андриевского, это привело к тому, что, во-первых, все в Молдове увидели зависимость Андрея Нэстасе от России.
Во-вторых, Нэстасе настроил очень серьёзно против себя Украину.
И, в-третьих, что может быть самым главным. Голосование в ПАСЕ в пользу России вызвало сильное недовольство в США. И там не забудут, кто в Молдове поддержал эту резолюцию.
Третья проблема, по мнению аналитика, заключена в сильной оппозиции.
"Стояла задача не только выбить ДПМ из власти, но и политически убить эту партию. Не получилось. Более того, ДПМ оказалась единственной сильной партией в оппозиционной политической нише. И как следствие – есть вероятность, что станет притягательной силой для всех, кто недоволен Альянсом Козака. А таких, по разным причинам, достаточно в Молдове. И с каждым месяцем их количество будет расти”, - пишет Виталий Андриеский.
В этом случае просчитать вероятные ходы кремлёвских политтехнологов не так уж и сложно. С большой долей вероятности, по мнению аналитика, будет сделано следующее:
"1. Подготовлена замена Додону и Партии социалистов.
Перед новой пророссийской командой будут поставлены следующие задачи:
Во-первых, собрать вокруг себя весь пророссийский электорат и усилить его гражданами с левыми (социалистическими, коммунистическими взглядами).
Во-вторых, на нынешнем этапе стать оппозиционной силой, потеснив на этом поле ДПМ.
2. Попытаться разрушить ДПМ.
Ставка будет сделана на усиление репрессий против партии со стороны Альянса Козака и разрушение партии изнутри, через тех, кто уже созрел для предательства.
Как пойдет процесс, какие будут результаты, вы узнаете из наших дальнейших публикаций".
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