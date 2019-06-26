В США 12-летний ребёнок застрелил брата-близнеца

В США арестовали мать сыновей-близнецов после того, как один из 12-летних мальчиков случайно застрелил другого из ружья. Об инциденте сообщает газета San Bernardino County Sun.

Как уточняется, местные правоохранители подозревают 45-летнюю Габриэлу Китон в том, что она подвергла ребёнка опасности. Отец детей избежал ареста, так как в момент происшествия был госпитализирован по причине, не имеющей отношения к делу, передает life.

По предварительным данным, когда дети случайно нашли ружьё в спальне, они были дома одни. После выстрела пострадавшего ребёнка госпитализировали, однако спасти его не удалось.