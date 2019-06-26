Раскрыта преступная схема по отмыванию денег в ГП лесного хозяйства

Директор, его заместитель и три других сотрудника Государственного предприятия лесного хозяйства были задержаны по подозрению в пассивной коррупции.

Согласно преступной схеме, подозреваемые преднамеренно назвали ошибочное количество древесины в лесничестве. В результате изменения данных определённая часть древесины не входила в учёт, после чего её продавали. Прибыль распределялась следующим образом – 70% лесничеству, а 30% – администрации ГП.

В рамках уголовного расследования, под контролем НЦБК, было передано более 115 000 леев из более чем полумиллиона леев. Ущерб, нанесенный государству, будет определен после проведения расследования.

В результате обысков в домах, офисах и автомобилях подозреваемых сотрудники НЦБК обнаружили более 260 000 леев.

Было возбуждено уголовное дело по факту пассивной коррупции. В случае , если подозреваемых признают виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности.