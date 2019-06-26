В Молдове ожидается 34-градусная жара: синоптики продлили "желтый" код опасности

Государственная гидрометеослужба продлила до четверга, 27 июня, "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.

На большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-34°C. Отступит жара к выходным - синоптики прогнозируют в субботу и воскресенье плюс 26.

В населенных пунктах страны установлены палатки, где люди могут отдохнуть от жары, получить воду, а в случае необходимости - медпомощь.

Реабилитационные пункты работают в пяти районах Кишинева, а также в Бельцах, Кагуле и Комрате.

Палатки первой помощи работают ежедневно с 11.00 до 18.00.

В столице они расположены рядом с Торговым центром „1000 мелочей”, у Центрального рынка, Рынка „Матей Басараб”, по ул. Джинта Латина, 18 и по ул. Каля Ешилор, 1.