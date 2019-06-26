Ученые назвали воду в озере Байкал токсичной

Директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Андрей Федотов заявил о токсичности воды озера Байкал. По словам специалиста, уровень содержащихся в воде токсинов достиг предельных значений.

По его словам, вода представляет опасность для здоровья людей и пить ее нельзя. А повышение в ней концентрации вредных веществ приведет к тому, что соответствовать санитарным нормам она перестанет, пишет Корреспондент.

Федотов также добавил, что все мелководье заполонила водоросль спирогира. Именно она провоцирует изменения в экосистеме Байкала, а также гибель байкальских губок.

Еще один фактор, который негативно сказывается на экосистеме озера - лесные пожары. Они провоцируют попадание в воду аммония в большом количестве.