В Вулканештах сильный ветер повалил дерево и оборвал провода

Непогода в Вулканештах оставила часть жителей без электричества, сообщается на сайте мэрии населенного пункта.

В городе Вулканешты прошел сильный ливневый дождь, который нанес ущерб, дорожному покрытию и некоторым домовладениям. Порывистый ветер повалил старое высокое дерево по улице Кагульской, которое оборвало линии электропередач и свалило столб.

Специалисты убрали упавшие дерево и столб, а также собрали электропровода. Потоки воды подтопили гаражи и летнюю кухню в частных домах по улице Якира.

Уровень воды в реках не превышает и 70 см. Гидротехнические сооружения водохранилища целые и не подвергают опасности жителей, сообщает новостной портал Gagauzinfo.

По улице Комсомольской, в 2018 году были расчищены все водостоки. Но подземный дюкер, который не расчищался более 15 лет, в полном объеме не пропускал ливневую воду, из-за чего потоки воды наносили ущерб дорожному покрытию.