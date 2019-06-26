Отключения воды в столице

Потребители, проживающие в доме №44, включая номер с дробью, на столичной улице Николае Костина, останутся без воды в четверг, 27 июня. Отключения запланированы на период с 09.00 до 15.00, когда "Apă-Canal Chișinău" будет проводить плановые работы.

Кроме того, в четверг поставщик воды проведёт запланированные работы в период с 09.00 до 21.00, в связи с чем подача воды будет приостановлена на проспекте Дачия, 4–16, включая номера с дробью, и на улице Христо Ботева, 3–23, включая номера с дробью. Также отключения затронут улицу Теилор, 8, и улицу Матея Милло, передаёт IPN.



Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.