Старушка насмерть задавила инструктора по вождению во время экзамена

В польском городе Рыбник, Силезское воеводство, женщина насмерть сбила инструктора по вождению во время экзамена. Об этом сообщает телеканал TVP Info.

В понедельник, 24 июня, 35-летний мужчина погиб в автошколе при невыясненных обстоятельствах. По словам полицейских, скорее всего, инструктор работал с другим учеником, когда в него врезалась 68-летняя женщина. Он скончался на месте от полученных травм. Пенсионерка находится в состоянии шока, передает Lentа.



Сейчас полицейские изучают видео с камер наблюдения и расследуют произошедшее.



Ранее сообщалось, что житель США сбил нескольких человек из-за нежелания идти на работу. Он выразил сочувствие своим жертвам, но назвал произошедшее «жизненным опытом».