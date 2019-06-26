ВВП Молдовы в первом квартале 2019 года вырос на 4,4%

Кабмин Филипа оставил в наследство нынешнему премьеру Майе Санду рост экономики. В первом квартале рост ВВП составил 4,4%, а объем произведенных товаров и услуг - более 41 миллиарда леев.

По данным Национального бюро статистики, наибольшая доля в формировании ВВП приходится на торговлю - почти 20 процентов. Промышленность на втором месте - свыше 16%. В первом квартале увеличилось также количество сделок с недвижимостью - девять процентов. Информационные технологии и коммуникации занимают почти шесть с половиной процентов в структуре молдавской экономики. Примерно столько же составляет и доля строительной отрасли.

Бывший премьер Павел Филип отметил в фейсбуке, что надеется на то, что новому правительству удастся сохранить успехи в экономике, которых добился его кабмин. Что, по мнению Филипа, маловероятно, так как временно сформированное по политическим мотивам правительство не вызывает доверия инвесторов.

Экс-премьер подчеркнул, что возглавляемый им кабмин добился стабильного экономического роста на протяжении последних нескольких лет. Он добавил, что внимательно будет следить за инициативами нынешнего правительства.