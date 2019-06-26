Ученые прогнозируют смертельную жару по всему миру

Метеорологи предполагают, что до конца июня 2019 года от высоких температур погибнут тысячи людей.

Ученые предупреждают о смертельной жаре по всему миру. Об этом сообщает Science Alert.



Европейские и мировые ученые и метеорологи прогнозируют тысячи человеческих смертей от жары до конца июня 2019.



Специалисты отмечают, что причиной аномальной жары стали две области высокого давления рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой. Они блокируют доступ циклона, который мог бы охладить воздух, и пропускает горячие массы из испанской и африканской пустынь, передает Корреспондент.



Самые высокие температуры ожидаются в западной и центральной частях Европы. В Испании и Франции на протяжении нескольких дней температура поднимется выше 40 градусов Цельсия. В 2003 году от жары погибли более 11 тысяч французов.