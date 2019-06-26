Названы сроки выхода последней работы от создателя Marvel

Одна из последних работ автора под названием Уловка света будет выпущена в виде книги, а также аудио.

Осенью этого года в виде книги будет опубликован один из последних проектов покойного Стэна Ли. Это будет супергеройский рассказ о двух подростках с невероятными способностями, которые должны собраться вместе, чтобы спасти мир от разрушения. Об этом пишет The Guardian.

Уловка света (название романа), написанная в соавторстве с Кэт Розенфилд, рассказывает о дружбе между Кэмероном, который обладает способностью манипулировать технологиями благодаря своему разуму, и таинственным хакером и мистическим гением кодов Ниа, передает Корреспондент.



Когда физические и виртуальные силы угрожают уничтожению человеческой расы, они должны объединить свои усилия, чтобы спасти мир.



Аудиоверсия книги должна выйти уже завтра, 27 июня. Текст в ней читает актриса Яра Шахиди.



Ранее сообщалось, что в кинотеатрах будет показана полная версия фильма Мстители с удаленной сценой.