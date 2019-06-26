Архитекторы предложили сделать для Нотр-Дама розовую надувную крышу

Правда, это будет лишь временное решение.

После пожара в соборе Парижской Богоматери власти Франции объявили конкурс на лучший проект реконструкции крыши. Архитектурное бюро Shepherd Studio поделилось своей новой задумкой, сообщает designboom.

Дизайнеры предлагают разместить над собором розовую надувную крышу, которая будет беречь Нотр-Дам-де-Пари от непогоды до тех пор, пока постоянная крыша не будет восстановлена, передает Моя планета.

Архитекторы хотят, чтобы крыша была подвижной: днем она будет плотно прикрывать храм, а по ночам — подниматься над ним.