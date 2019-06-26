Прокуроры антикоррупции требуют арестовать Илана Шора и объявить в международный розыск

Прокуроры антикоррупции требуют мандата на арест на имя депутата Илана Шора, а также объявления его в международный розыск. Требования были выдвинуты судьям Апелляционной палаты Кагула на судебном заседании по делу, в котором фигурирует избранник народа. Сегодня же прокуроры наложили арест на активы мэра города Оргеев, Илана Шора.

Это произойдет на основании решения Кишиневского суда сектора Чеканы. По словам и.о. Генеральной прокуратуры Адрианы Бецишор, арест будет наложен на его движимое и недвижимое имущество, а также на акции.

В июне 2017 года суд первой инстанции приговорил Илана Шора к семи с половиной годам тюрьмы. Его обвинили в мошенничестве и отмывании денег по одному из дел, касающихся исчезновения денег из Banca de Economii.

По словам сотрудников правопорядка Шор нанес государству ущерб в размере более пяти миллиардов леев.