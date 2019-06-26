Пробежки в самый жаркий период года — реальны! Их нужно только правильно спланировать.
При 30 или более градусах жары бег часто заканчивается неудачей.
Некоторые из-за высоких температур чувствуют усталость и предпочитают после работы есть мороженое, а не бегать.
Другие мучают себя на палящем солнце — и через несколько минут понимают, что силы закончились, передает Рамблер.
Шесть советов для успешной пробежки приводит DerStandard.
-Вставайте раньше: лучшее время для прогулок — утро, потому что температура все еще приятная. Если уж очень тяжело просыпатья рано, можете бегать в вечернее время. В особенно жаркие дни необходимо ждать до 20 или 21 часов, когда температура опустится до приемлемого уровня. Летом рекомендуется бегать в тенистом лесу или возле воды: там бывает приятный ветерок. Хорошей альтернативой могут стать беговая дорожка в фитнес-центре с кондиционером, езда на велосипеде, плавание.
-Надевайте «дышащую» одежду. Футболка и шорты — идеальный вариант. В качестве защиты от солнца на голову наденьте кепку, под нее положите смоченную водой ткань — для дополнительного охлаждения. Необходимо также помнить о водонепроницаемом солнцезащитном креме: он убережет от ультрафиолетового излучения, несмотря на пот. Пара солнцезащитных очков тоже будет кстати.
-Правильно планируйте питьевой режим: необходимо заранее решить, есть ли по пути дозаторы воды или воду нужно взять с собой. Во время пробежек, которые длятся дольше часа, рекомендуется сделать остановку для питья уже через первые 30 минут, затем — каждые 20 минут.
-Выбирайте подходящий темп. В летнюю жару избегайте особенно интенсивных тренировок, но несколько непродолжительных забегов в тенистой местности с перерывами для питья могут принести хорошие результаты.
-Прислушивайтесь к своему организму: даже если кажется, что все делаете правильно, необходимо обращать внимание на самочувствие. Головокружение, сильные головные боли, ощущение сухости во рту — признаки, что бег стоит прекратить. Завершите тренировку прогулочным шагом, выпив стакан воды.
-Пейте больше воды: не только во время бега, но после него. Подойдут также разбавленные фруктовые соки. Затем примите прохладный душ для охлаждения тела. После пробежки старайтесь больше не выходить на солнце.
Даже если сейчас это трудно представить, организм привыкнет к жаре примерно через десять дней. И через несколько месяцев, возможно, даже будете тосковать по ней, гуляя в осеннем тумане.
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