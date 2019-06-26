Игорь Додон: Румыния является ведущим торговым партнером Молдовы

Глава государства Игорь Додон провел телефонный разговор с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

"Провел телефонный разговор с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Рассмотрели всю повестку наших двусторонних отношений, отметив необходимость их углубления", - написал Игорь Додон.

Стороны с удовольствием констатировали активизацию контактов на всех уровнях и во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Игорь Додон отметил, что Румыния является ведущим торговым партнером Республики Молдова и выразил признательность румынским партнерам за поддержку, оказываемую нашей стране во многих областях.

"Твердо убежден в том, что наш стратегический диалог получит новый импульс после того, как в Молдове сформировано парламентское большинство и Правительство", - сказал Додон.

В завершении разговора глава государства повторно пригласил Клауса Йоханниса совершить официальный визит в Республику Молдова.