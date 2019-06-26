Владимир Ариев: В составе российской делегации в ПАСЕ есть незаконно избранные депутаты

В составе российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы есть депутаты, незаконно избранные на украинском полуострове Крым, аннексированном Москвой в 2014 году. Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Ариев заявил на вчерашнем заседании в Страсбурге.

"Некоторые члены российской делегации были избраны незаконными голосами украинцев из аннексированного Крыма. А некоторые попали под санкции Европейского союза, что противоречит статусу Совета Европы", - заявил Владимир Ариев.

В конце выступления Владимир Ариев попросил встать тех, кто поддерживает позицию Украины.

Во вторник 25 июня, пять лет спустя, Москва восстановила свое право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. Резолюция в пользу России получила 118 голосов "за", 62 "против" и 10 воздержавшихся.

Среди тех, кто поддержал возвращение России в ПАСЕ, - депутат ППДП Андрей Нэстасе и социалист Влад Бэтрынча. А вот коллега по альянсу Михаил Попшой из ПДС проголосовал против.

Решение оспорили Грузия и Украина, протест вынесут сегодня на голосование. Россию лишили права голоса в европейском учреждении в 2014 году после аннексии Крыма.