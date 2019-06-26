Красноярских выпускников угостили тортом с их "надгробиями"

Выпускникам красноярской школы № 143 преподнесли в подарок торт с их собственными фотографиями, напоминающими надгробия.

Фото кулинарного шедевра, похожего на кладбище с могильными памятниками, вызвало фурор в социальных сетях. Снимки разлетелись по разным платформам. На родителей школьников, предложивших идею для торта, обрушились волны критики. При этом, пока одни пользователи посчитали подачу кондитерского изделия "глупой" и "несмешной", другие не нашли в ситуации ничего предосудительного.

Сами же выпускники 9-го класса тортом остались более чем довольны. Они пояснили, что десерт всем очень понравился и к нему вопросов ни у кого из ребят не возникло.

— Это мой класс! Торт был безумно вкусный, дизайн очень клёвый! Надгробие, как вы его назвали, сделал местный гастроном. Торт был очень вкусный, у нас даже мысли не было назвать это надгробием! Это точно не мы придумали! — рассказала Лайфу одна из учениц.