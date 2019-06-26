Отпуск с детьми: полезные советы

Многие уверены, что дети и отдых на море никак несовместимы. Отпуск действительно становится гораздо тяжелее спланировать, если вы берете в поездку маленьких детей. Да и вам вряд ли удастся спокойно полежать с книжечкой на пляже или протанцевать полночи с мужем на дискотеке.

Однако есть несколько способов сделать отпуск с детьми не кошмаром, а ярким путешествием. Просто необходимо заблаговременно предусмотреть несколько моментов, передает Рамблер.

Нелегкий путь

Один из самых волнительных моментов поездки — перелет. Конечно, стоит выбирать направления, куда нужно лететь не более 3-4 часов. В аэропорту нужно помнить, о комнатах матери и ребенка, где можно спокойно покормить или переодеть малыша. Помимо предметов первой необходимости в полет обязательно стоит взять игрушки или книжки, которые займут время ребенка.

Отдыхать нельзя нервничать

Если вы отдыхаете не по системе "все включено", стоит выбирать номера со своей мини-кухней. Уточните также, чтобы в номере был электрический чайник и возможность разместить детскую кроватку.

Для малыша полезнее будет купаться в морской воде, чем в бассейне. Однако вам стоит обязательно позаботиться о зонтике и перекусе. Дети всегда любят перекусить после купания, а затем покажите им как строить песчаные замки. Или возьмите с собой игры и карточке. Пока ребенок отвлекается, вы сможете позволить себе позагорать.

Кроме того, у вас даже получится поужинать в кафе, если вы возьмете любимое детское питание малыша. Или если выберете интересный ресторан, где ребенок сможет долго разглядывать и изучать обстановку. Заранее узнайте в каких заведениях есть детское меню или детские комнаты.

Значит вооружен

Чтобы не нервничать во время отдыха, стоит заранее позаботиться об аптечке. Возьмите с собой проверенные жаропонижающие, противодиарейные, обезболивающие, противовоспалительные средства, антигистаминные препараты, а также гель от укусов, крем от ожогов и синяков.

Скорее всего, большая часть средств вам не пригодится, но зато вы будете готовы ко всему.

И нашим, и вашим

Многие опытные мамы уверены, что отдыхать с ребенком можно, и нужно. Так, заранее предусмотрев некоторые моменты, вам удастся сохранить нервы в отпуске. Для вас путешествие станет необходимой сменой обстановки, а малышу поездка принесет массу новых впечатлений. Кроме того, считается, что в поездках ребенок гораздо активнее развивается и познает мир.