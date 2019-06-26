Родители начали делиться в соцсетях особым способом воспитания детей. Для того чтобы убедить ребенка поесть, они демонстрируют ему насилие над мягкой игрушкой. Избиение игрушек при детях приобрело массовый характер и переросло во флешмоб.
Пользователи соцсетей публикуют видео, в которых проверяют этот метод. Одним из первых его действенность решила проверить Вет Файкс (Vet Fikes), опубликовавшая в Facebook ролик с просьбой не судить ее строго, передает Lentа.
На видео сын отказывается от еды, после чего женщина предлагает ту же еду его игрушке и изображает ее отказ. Вслед за этим мать начинает активно избивать игрушку, после чего сын соглашается поесть. При этом слышно, как за кадром смеются люди, отмечая, что метод сработал.
Флешмоб перешел и в Twitter. Одним из самых популярных стал ролик пользователя wild cherry. На видео показана похожая ситуация. В посте он оставил подпись: «Если дети отказываются есть, то вот что надо делать». Автор пояснил, что ребенок — его племянник, и ответил всем недовольным, что не обращает на них внимания.
Многие пользователи в комментариях под видео на Facebook отмечают своих друзей, чтобы они переняли опыт и опробовали способ на своих детях. Также один из родителей продемонстрировал другой, более гуманный способ убедить ребенка поесть. Вместо того чтобы бить игрушки, Кристофер Дуэтт (Christopher Duett) на глазах сына «кормит» его любимую игрушку, показывая, как ей нравится блюдо. Ребенок начинает интересоваться едой, сначала кормит свою игрушку, а потом начинает есть сам. По мнению родителя, такой способ куда лучше подходит для воспитания.
Ранее в июне родители рассказали, как дети пугали их странными словами и поступками. Они отмечали, что малыши часто произносят фразы, больше подходящие героям из фильмов ужасов.
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