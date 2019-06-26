46-летний житель Бельц свел счеты с жизнью после ссоры с возлюбленной. Бездыханное тело мужчины было найдено в его квартире.
Соседи вызвали полицию после того, как почувствовали неприятный запах, исходящий из квартиры жертвы.
Труп мужчины был обнаружен вчера. Погибший находился взаперти около трёх дней.
Его сожительница сообщила об их ссоре накануне и предположила, что именно она стала причиной такого отчаянного поступка.
Ни следов насильственной смерти ни прощальной записки полиция не обнаружила.
Тело мужчины отправили на суд-мед экспертизу. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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СТРЕЛЕЦ
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День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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