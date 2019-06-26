В Бельцах мужчина повесился после ссоры с возлюбленной

46-летний житель Бельц свел счеты с жизнью после ссоры с возлюбленной. Бездыханное тело мужчины было найдено в его квартире.

Соседи вызвали полицию после того, как почувствовали неприятный запах, исходящий из квартиры жертвы.

Труп мужчины был обнаружен вчера. Погибший находился взаперти около трёх дней.

Его сожительница сообщила об их ссоре накануне и предположила, что именно она стала причиной такого отчаянного поступка.

Ни следов насильственной смерти ни прощальной записки полиция не обнаружила.

Тело мужчины отправили на суд-мед экспертизу. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.