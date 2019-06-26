В Индонезии родители назвали сына Гуглом

Отец и мать долго выбирали имя для сына, рассматривая имена брендов Microsoft, iPhone, iOs и другие.

В Индонезии родители, вдохновленные прорывами технологических инноваций, нарекли своего сына Google (Гугл) в честь названия поисковой системы. Об этом пишет The Mashable.



Мальчик родился 30 ноября 2018 года у 31-летнего Энди Кахья Сапутры и 27-летней Эллы Карины. Родителей технологии вдохновили пока лишь один раз. Известно, что старшая сестра Гугла получила обычное для своей страны имя, передает Корреспондент.



В интервью местному медиа-сайту kumpuran Энди сообщил, что всегда хотел назвать своего сына в честь технологической компании, но долго не мог определиться. Однако когда новорожденный появился на свет, отец решил ему дать имя Гугл.



"Я выбирал имя, рассматривая названия брендов Microsoft, iPhone, iOs, Windows и многие другие. Из религии мы рассматривали имена пророков. Не обошли вниманием и традиционные имена", - отметил отец Гугла.



Супруги до сих пор страдают из-за насмешек за это имя, но отец уверен, что его сын оправдает ожидания и окажет большую помощь обществу, как и поисковик Google сегодня.