Во Франции из-за аномальной жары закрыли школы

Франция закрывает десятки школ из-за жары на фоне ожиданий повышения температуры в некоторых регионах в четверг выше +40 градусов.

Из-за недостатка кондиционеров закрыты полсотни школ в регионе Эссон к югу от Парижа.

Также в четверг закроют школы в районах Валь-де-Марн и Сена и Марна вблизи столицы.

Со среды на дороги Парижа и Лиона допускают только наименее загрязняющие воздух транспортные средства. Парижским водителям также предлагают бесплатные места для парковки, чтобы поощрить их использовать общественный транспорт.

на днях власти парижского региона дали сигнал об интенсивной жаре, подняв уровень опасности до предпоследнего - "оранжевого".

Метеорологи утверждают, что жара вызвана горячими ветрами, поступающими из пустыни Сахара.