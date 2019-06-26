В Роттердаме изъята крупнейшая в Европе партия метамфетамина

Партию синтетического наркотика метамфетамина общим весом около 2,5 тонн изъяла полиция нидерландского Роттердама. По данным издания Dutch News, изъятые наркотики могут стать крупнейшей партией в Европе.

Запрещенные вещества находились на складском помещении за фальшивой стеной. В ходе полицейской операции обнаружили 17,5 тыс литров химикатов, применявшихся для синтеза наркотиков в Утрехте, отмечает СМИ в среду, 26 июня.



По данным полиции, метамфетамин, предположительно, планировалось переправить в другие страны, так как в Нидерландах наркотик не распространен. В стране в текущем году были раскрыты четыре лаборатории по производству этого наркотика, передает iz.



В 2017 году лаборатории, размещенные на территории Нидерландов, произвели синтетических наркотиков на общую сумму €19 млрд. Это немного больше, чем совокупный внутренний валовой продукт Исландии, созданный в том же году усилиями всей страны.