Суперовощ: чем полезна пекинская капуста

То, что капуста и салат за их лечебные и питательные свойства высоко ценились во все времена, знают многие. Но тот факт, что пекинская — или китайская — капуста, может заменить эти два продукта, наверняка знают даже не все домохозяйки со стажем.

На рынках пекинская капуста продается уже не один год. Когда-то длинные продолговатые кочаны привозили издалека, стоили они недешево, да и мало кто еще знал об удивительных свойствах этого овоща.

Потому пекинская капуста некоторое время особого интереса у хозяек не вызывала. А сейчас ее научились выращивать практически везде, из-за чего овощ подешевел, да еще и бум на ЗОЖ и правильное питание — популярность китайской капусты взлетела до небес, передает Рамблер.

Что это за зверь…

Судя по названию, нетрудно догадаться, что пекинская капуста родом из Поднебесной. «Петсай», как еще называют эту капусту — однолетнее холодостойкое растение, выращивают в Китае, Японии и Корее. Там она в особом почете. И на огороде, и на столе. Пекинская капуста — одна из разновидностей скороспелой китайской капусты, имеет кочанные и листовые формы.

Листья растения обычно, собраны в густую розетку или кочаны, по форме напоминающие римский салат Ромэн и достигают длины 30-50 см. Кочан на разрезе желто-зеленый. Окраска листьев может варьировать от желтой до ярко-зеленой. Жилки на листьях пекинской капусты плоские, мясистые, широкие и очень сочные.

Пекинская капуста внешне удивительно похожа на кочанный салат, поэтому ее еще называют салатной капустой. И очевидно, не зря, ведь молодые листья пекинской капусты вполне заменяют листья салата. Это, пожалуй, самый сочный сорт капусты, поэтому молодые и нежные листья «пекинки», обладающие приятным вкусом, прекрасно подходят для приготовления разнообразных салатов, зеленых бутербродов.

Практически весь сок находится не в зеленых листочках, а в их белой, более плотной части, в которой и содержатся все самые полезные компоненты пекинской капусты. И было бы ошибкой отрезать и выбрасывать эту самую ценную часть капусты. Ее обязательно нужно использовать.

…и с чем его едят

По сочности с пекинкой не может сравниться ни один салат и никакая капуста. Ее используют для приготовления борщей и супов, тушат, готовят голубцы… Кто варил с этой капустой борщ, просто в восторге, да и многие другие блюда с ней отличаются приятным вкусом и изысканностью. В салате, к примеру, она гораздо нежнее.

Кроме того, пекинская капуста отличается от своих ближайших сородичей тем, что при приготовлении не издает столь специфического капустного запаха, как, например, белокочанная капуста. В общем, из пекинки можно готовить все то, что обычно готовят из других сортов капусты и салата. Свежую пекинскую капусту также квасят, маринуют и засаливают.

Кимчи по правилам

Кто не восторгался корейским салатом — кимчи, приготовленном из пекинской капусты? Любители остренького от этого салата просто без ума.

Кимчи — это самый любимый деликатес у корейцев, который является чуть ли не главным в их питании, и практически без него не обходится ни одна трапеза. И как считают корейцы, кимчи — блюдо, которое непременно должно быть на столе. Корейские ученые, например, установили, что в кимчи содержание витаминов В1, В2, В12, РР даже увеличивается по сравнению со свежей капустой, кроме того, в составе выделяющегося при квашении сока много различных биологически активных компонентов. Так что, наверное, недаром старики в Корее, Китае и Японии так бодры и выносливы.



Чем она полезна

Еще древние римляне приписывали капусте гигиенические свойства. Древнеримский писатель Катон Старший был уверен: «Благодаря капусте Рим в течение 600 лет излечивался от болезней, не обращаясь к врачам».

Эти слова в полной мере можно отнести и к пекинской капусте, которая обладает не только диетическими и кулинарными особенностями, но и лечебными. Особенно полезна пекинская капуста при сердечно-сосудистых заболеваниях и язве желудка. Ее считают источником активного долголетия.

Способствует этому наличие в ней значительного количества лизина — аминокислоты, незаменимой для человеческого организма, обладающей способностью растворять чужеродные белки и служит основным очистителем крови, повышает иммунитет организма. Большую продолжительность жизни в Японии и Китае связывают с употреблением в пищу именно пекинской капусты.

По своему содержанию витаминов и минеральных солей пекинская капуста не уступает белокочанной и своему брату-двойнику — кочанному салату, а по некоторым показателям и превосходит их. Например, в белокочанной капусте и кочанном салате витамина С содержится в 2 раза меньше, чем в «пекинке», а содержание белка в ее листьях в 2 раза превышает его содержание в белокочанной капусте. Листья «пекинки» содержат большую часть существующего набора витаминов: A, C, B1, B2, B6, PP, E, P, K, U; минеральные соли, аминокислоты (всего 16, в том числе и незаменимые), белки, сахара, алкалоид лактуцин, органические кислоты.

Но одним из главных достоинств пекинской капусты считается способность сохранять витамины в течение всей зимы, в отличие от салата, который при хранении очень быстро теряет свои свойства и белокочанной капусты, которая, конечно же, не может заменить салат, да и к тому же требует специфических условий хранения.

Поэтому особенно незаменима пекинская капуста в осенне-зимний период, так как является в это время одним из источников свежей зелени, кладезем аскорбиновой кислоты, необходимых витаминов и минералов.