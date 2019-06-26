То, что капуста и салат за их лечебные и питательные свойства высоко ценились во все времена, знают многие. Но тот факт, что пекинская — или китайская — капуста, может заменить эти два продукта, наверняка знают даже не все домохозяйки со стажем.
На рынках пекинская капуста продается уже не один год. Когда-то длинные продолговатые кочаны привозили издалека, стоили они недешево, да и мало кто еще знал об удивительных свойствах этого овоща.
Потому пекинская капуста некоторое время особого интереса у хозяек не вызывала. А сейчас ее научились выращивать практически везде, из-за чего овощ подешевел, да еще и бум на ЗОЖ и правильное питание — популярность китайской капусты взлетела до небес, передает Рамблер.
Что это за зверь…
Судя по названию, нетрудно догадаться, что пекинская капуста родом из Поднебесной. «Петсай», как еще называют эту капусту — однолетнее холодостойкое растение, выращивают в Китае, Японии и Корее. Там она в особом почете. И на огороде, и на столе. Пекинская капуста — одна из разновидностей скороспелой китайской капусты, имеет кочанные и листовые формы.
Листья растения обычно, собраны в густую розетку или кочаны, по форме напоминающие римский салат Ромэн и достигают длины 30-50 см. Кочан на разрезе желто-зеленый. Окраска листьев может варьировать от желтой до ярко-зеленой. Жилки на листьях пекинской капусты плоские, мясистые, широкие и очень сочные.
Пекинская капуста внешне удивительно похожа на кочанный салат, поэтому ее еще называют салатной капустой. И очевидно, не зря, ведь молодые листья пекинской капусты вполне заменяют листья салата. Это, пожалуй, самый сочный сорт капусты, поэтому молодые и нежные листья «пекинки», обладающие приятным вкусом, прекрасно подходят для приготовления разнообразных салатов, зеленых бутербродов.
Практически весь сок находится не в зеленых листочках, а в их белой, более плотной части, в которой и содержатся все самые полезные компоненты пекинской капусты. И было бы ошибкой отрезать и выбрасывать эту самую ценную часть капусты. Ее обязательно нужно использовать.
…и с чем его едят
По сочности с пекинкой не может сравниться ни один салат и никакая капуста. Ее используют для приготовления борщей и супов, тушат, готовят голубцы… Кто варил с этой капустой борщ, просто в восторге, да и многие другие блюда с ней отличаются приятным вкусом и изысканностью. В салате, к примеру, она гораздо нежнее.
Кроме того, пекинская капуста отличается от своих ближайших сородичей тем, что при приготовлении не издает столь специфического капустного запаха, как, например, белокочанная капуста. В общем, из пекинки можно готовить все то, что обычно готовят из других сортов капусты и салата. Свежую пекинскую капусту также квасят, маринуют и засаливают.
Кимчи по правилам
Кто не восторгался корейским салатом — кимчи, приготовленном из пекинской капусты? Любители остренького от этого салата просто без ума.
Кимчи — это самый любимый деликатес у корейцев, который является чуть ли не главным в их питании, и практически без него не обходится ни одна трапеза. И как считают корейцы, кимчи — блюдо, которое непременно должно быть на столе. Корейские ученые, например, установили, что в кимчи содержание витаминов В1, В2, В12, РР даже увеличивается по сравнению со свежей капустой, кроме того, в составе выделяющегося при квашении сока много различных биологически активных компонентов. Так что, наверное, недаром старики в Корее, Китае и Японии так бодры и выносливы.
Чем она полезна
Еще древние римляне приписывали капусте гигиенические свойства. Древнеримский писатель Катон Старший был уверен: «Благодаря капусте Рим в течение 600 лет излечивался от болезней, не обращаясь к врачам».
Эти слова в полной мере можно отнести и к пекинской капусте, которая обладает не только диетическими и кулинарными особенностями, но и лечебными. Особенно полезна пекинская капуста при сердечно-сосудистых заболеваниях и язве желудка. Ее считают источником активного долголетия.
Способствует этому наличие в ней значительного количества лизина — аминокислоты, незаменимой для человеческого организма, обладающей способностью растворять чужеродные белки и служит основным очистителем крови, повышает иммунитет организма. Большую продолжительность жизни в Японии и Китае связывают с употреблением в пищу именно пекинской капусты.
По своему содержанию витаминов и минеральных солей пекинская капуста не уступает белокочанной и своему брату-двойнику — кочанному салату, а по некоторым показателям и превосходит их. Например, в белокочанной капусте и кочанном салате витамина С содержится в 2 раза меньше, чем в «пекинке», а содержание белка в ее листьях в 2 раза превышает его содержание в белокочанной капусте. Листья «пекинки» содержат большую часть существующего набора витаминов: A, C, B1, B2, B6, PP, E, P, K, U; минеральные соли, аминокислоты (всего 16, в том числе и незаменимые), белки, сахара, алкалоид лактуцин, органические кислоты.
Но одним из главных достоинств пекинской капусты считается способность сохранять витамины в течение всей зимы, в отличие от салата, который при хранении очень быстро теряет свои свойства и белокочанной капусты, которая, конечно же, не может заменить салат, да и к тому же требует специфических условий хранения.
Поэтому особенно незаменима пекинская капуста в осенне-зимний период, так как является в это время одним из источников свежей зелени, кладезем аскорбиновой кислоты, необходимых витаминов и минералов.
Комментарии
- В Белоруссии невеста свела счёты с жизнью в день свадьбы
- Принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили рейтинг самых влиятельных людей года
- Отец с годовалой дочкой утонули на глазах у матери на границе США и Мексики
- В Индонезии родители назвали сына Гуглом
- Родители придумали новый лайфхак по воспитанию детей: он работает, но некоторые сочли этот способ жестоким
- Отпуск с детьми: полезные советы
- Красноярских выпускников угостили тортом с их "надгробиями"
- Врач рассказал, какие опасности таит шампунь для волос
- Спорт летом: как правильно бегать в жару
- Названы сроки выхода последней работы от создателя Marvel
- В Белоруссии невеста свела счёты с жизнью в день свадьбы
- Ученые превратили белки в музыку и "написали" новые молекулы
- Принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили рейтинг самых влиятельных людей года
- Отец с годовалой дочкой утонули на глазах у матери на границе США и Мексики
- Суперовощ: чем полезна пекинская капуста
- СМИ: Марк Ткачук намерен создать новую политическую партию после встречи с Дмитрием Козаком
- Составлен рейтинг самых гостеприимных стран мира
- Александр Есауленко: в Молдове есть признаки гибридной войны
- Названы самые эмоциональные знаки зодиака
- Майя Санду без приглашения явилась на заседание ВСМ и отчитала судей
- У Молдовы больше нет перспективы присоединиться к ЕС
- В Атаках рухнула часть 9-этажного дома. ВИДЕО
- Майя Санду категорически отказываются обсуждать скандальную информацию о незаконном финансировании ПСРМ из России
- Штормовое предупреждение: на Молдову надвигается шквалистый ветер, ливни и град
- Медики рассказали, кому категорически запрещено употреблять мяту
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
|Banca Nationala a Moldovei