Принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили рейтинг самых влиятельных людей года

Рейтинг самых влиятельных людей года, составленный влиятельным журналом Tatler, возглавили принц Уильям и Кейт Миддлтон, пишет агентство ФАН.

На втором месте расположились актер Идрис Эльба и его супруга Сабрина. Замкнули тройку Джозеф Гетти – правнук нефтяного магната Пола Гетти – и его жена Сабина – известный дизайнер ювелирных украшений, передает Мир24.

Между тем принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл в список десяти самых влиятельных людей не попали. Тем самым Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей 2019 года.

Четвертое место заняла семилетняя дочь Дэвида и Виктории Бэкхем Харпер. При этом ее родителей в рейтинг журналисты не включили. Среди других влиятельных личностей журнал назвал футболистов Джейми Реднаппа и Алекса Окслейда-Чемберлена, певицу Перри Эдвардс, а также бизнеследи Карол Бэмфорд с мужем Энтони.