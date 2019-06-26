Ученые превратили белки в музыку и "написали" новые молекулы

Биологи из MIT создали систему машинного обучения, умеющую "читать" белковые молекулы и превращать их в музыкальные композиции, редактировать их и создавать новые протеины. Его описание было представлено в журнале ACS Nano.

"У белков есть свой собственный язык, и мы не знаем, как на нем говорить. Мы не понимаем, что именно, к примеру, делает шелк — шелком, и какие наборы этих химических "слов" программируют определенные функции в ферментах. Мы просто не понимаем этот код", — рассказывает Маркус Бюлер (Markus Buehler), профессор MIT.



Даже самые простые белки состоят из нескольких сотен и тысяч аминокислот, зачастую закрученных в сложную трехмерную структуру. По этой причине определение того, как один белок будет взаимодействовать с другим внутри организма, пока остается крайне сложной вычислительной задачей, с решением которой с трудом справляются даже суперкомпьютеры, передает РИА Новости.



Ученые достаточно давно мечтают о создании алгоритмов, которые помогали бы им конструировать белковые молекулы для решения конкретных практических проблем, или менять структуру уже существующих пептидов для того, чтобы они могли взаимодействовать с другими молекулами. Отсутствие понимания того, как белковые цепочки сворачиваются в трехмерные молекулы, мешает реализации этой мечты.



Бюлер и его коллеги сделали большой шаг в сторону решения этой проблемы, создав, как выражаются сами биологи, систему искусственного интеллекта, которая умеет "говорить на языке белков" и переводить его на "наречие", более понятное человеку.



Все белки, как отмечает ученый, состоят из двух десятков аминокислот, каждая из которых кодируется определенными последовательностями генетических "букв"-нуклеотидов в ДНК человека и всех остальных живых существ. Каждая аминокислота уникальна по своей структуре, а их сочетания и взаимодействия определяют то, как белковые молекулы приобретают трехмерную форму.



Ученые из MIT попытались перенести все уникальные черты аминокислот в виртуальный мир, закодировав каждую молекулу в виде особого набора звуков, который отражает то, как устроены эти вещества и как их атомы соединены друг с другом. Эти записи оказались похожи по своему звучанию на абстрактную или просто электронную музыку.



"Прослушивая" различные белковые молекулы, Бюлер и его коллеги пришли к выводу, что их можно легко различать и находить внутри них многие крупные структурные составляющие, уже знакомые биологам и химикам.

Это натолкнуло их на мысль, что систему искусственного интеллекта, созданную ими для "конвертирования" белков в музыку, можно применять и для того, чтобы создавать новые молекулы, делая своеобразные "ремиксы".

Пока подобный подход позволяет вносить достаточно случайные изменения в структуру белковых молекул, однако в ближайшем будущем, как надеются ученые из MIT, им удастся натренировать машину таким образом, что она сможет проводить направленную эволюцию ферментов и создавать новые типы полезных белков.



Помимо искусственного интеллекта в самом MIT, подобными опытами может заняться любой желающий. Ученые подготовили своеобразный белковый "синтезатор", приложение для смартфонов, позволяющую "писать" новые белки и делиться ими с учеными и окружающими.



"Конечно, нам все равно придется проводить эксперименты – пока мы не можем сказать, что именно будет делать новый вариант пептида. Тем не менее, ни одна другая методика не позволяет получать новые белки так быстро, хотя мы и не имеем понятия о том, как это все работает", — заключает биолог.