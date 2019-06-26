В Белоруссии невеста свела счёты с жизнью в день свадьбы

Это случилось после первой семейной ссоры пары, у которой была большая разница в возрасте.

В Белоруссии невеста покончила с собой в день своей свадьбы. Об этом сообщает РИА "Регион online".



Трагедия случилась в субботу, 22 июня, в городе Слуцке, расположенном в центральном регионе страны. В тот день 37-летняя гражданка Белоруссии вышла замуж за своего молодого избранника, который был на десять лет младше. При этом для женщины этот брак был четвёртым, от предыдущих трёх замужеств у неё осталось четверо детей, передает life.



Согласно предварительной информации, свадебная церемония проходила в доме молодожёнов. На торжестве присутствовали родственники новобрачных, а также их друзья с детьми. Около часа ночи между женихом и невестой произошла первая семейная ссора. Женщина в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал.



Гости на несколько минут вышли на улицу, однако заметили одну странность: свет в доме внезапно погас. По возвращении тело женщины было обнаружено её сыном-подростком. Предсмертной записки невеста не оставила.