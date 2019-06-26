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Названы лучшие Instagram-публикации 2019 года
// фото: РИА Новости
16:48, 26 Jun 2019
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На первом месте расположен снимок яйца-рекордсмена, набравший 53,6 миллиона лайков в Ресурс Hootsuite составил рейтинг лучших Instagram-публикаций первого полугодия 2019. Лидировала в нем фотография яйца, ставшего сенсацией социальной сети и набравшая 53,6 миллиона лайков пользователей. Об этом пишет The Mashable.

Снимок яйца был опубликован в аккаунте world_record_egg, создатель которого был нацелен установить рекорд в соцсети. Позже выяснилось, что загадочная страница является рекламной и посвящена трансляции Супербоула LIII на стриминговом сервисе Hulu, одного из главных конкурентов Netflix, передает Корреспондент.https://instagram.fhel5-1.fna.fbcdn.net/vp/261b5904a6f828c3778dbdbf1da05116/5DC5D2B4/t51.2885-15/e35/47692668_1958135090974774_6762833792332802352_n.jpg?_nc_ht=instagram.fhel5-1.fna.fbcdn.net

Вторую позицию в рейтинге занимает снимок отекшей ноги Джессики Симпсон. Она опубликовала в соцсети фотографию и попросила у подписчиков совета относительно лечения. В итоге на пост отреагировали 38 тысячами комментариев.https://instagram.fhen2-1.fna.fbcdn.net/vp/c1c68e3ef9912b0509e08bfefb7236c6/5DBB723E/t51.2885-15/e35/47690771_2276417902371280_4421553656271851196_n.jpg?_nc_ht=instagram.fhen2-1.fna.fbcdn.net

Замыкает ТОП-3 публикация американского певца и автора песен Джона Ледженда, на которой он одет, как сын, и демонстрирует информацию о себе в юмористическом ключе. На табличке изложена история 482-месячного "малыша" Джона. Снимок был опубликован на Instagram-странице супруги певца Крисси Тайген.

https://instagram.fhel5-1.fna.fbcdn.net/vp/09ebdd965d281468ff7dbb4dc53e6d08/5DAB63C8/t51.2885-15/e35/51238115_2357895347801201_5570370731342494373_n.jpg?_nc_ht=instagram.fhel5-1.fna.fbcdn.net

Также в перечне значатся снимки детей Кардашьян, забора Тейлор Свифт, супруги Джастина Бибера, принца Гарри и Меган Маркл с новорожденным, Бейонсе и других знаменитостей.




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    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

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    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.

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    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

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    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.

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