Названы лучшие Instagram-публикации 2019 года

На первом месте расположен снимок яйца-рекордсмена, набравший 53,6 миллиона лайков в Ресурс Hootsuite составил рейтинг лучших Instagram-публикаций первого полугодия 2019. Лидировала в нем фотография яйца, ставшего сенсацией социальной сети и набравшая 53,6 миллиона лайков пользователей. Об этом пишет The Mashable.

Снимок яйца был опубликован в аккаунте world_record_egg, создатель которого был нацелен установить рекорд в соцсети. Позже выяснилось, что загадочная страница является рекламной и посвящена трансляции Супербоула LIII на стриминговом сервисе Hulu, одного из главных конкурентов Netflix, передает Корреспондент.

Вторую позицию в рейтинге занимает снимок отекшей ноги Джессики Симпсон. Она опубликовала в соцсети фотографию и попросила у подписчиков совета относительно лечения. В итоге на пост отреагировали 38 тысячами комментариев.

Замыкает ТОП-3 публикация американского певца и автора песен Джона Ледженда, на которой он одет, как сын, и демонстрирует информацию о себе в юмористическом ключе. На табличке изложена история 482-месячного "малыша" Джона. Снимок был опубликован на Instagram-странице супруги певца Крисси Тайген.

Также в перечне значатся снимки детей Кардашьян, забора Тейлор Свифт, супруги Джастина Бибера, принца Гарри и Меган Маркл с новорожденным, Бейонсе и других знаменитостей.