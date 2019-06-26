26 июня во всем мире отмечается Международный день борьбы с наркотиками.
Решение объявить 26 июня Международным днем борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом было принято на Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшей в 1987 году, передает Мир24.
На данное решение повлияла рекомендация участников Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Они разработали Всеобъемлющий план будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами.
По традиции в этот день проводят просветительские акции, в ходе которых рассказывается о последствиях употребления наркотических средств, оказывающих необратимое воздействие на здоровье человека. К примеру, региональные управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и общественные организации устраивают мероприятия, посвященные проблеме наркомании.
Чтобы бороться с этой масштабной проблемой, страны заключают различные международные соглашения, а также привлекают общественные организации. Управление межведомственного взаимодействия ГУНК МВД привлекает волонтеров в проектах, направленных на блокировку посвященных наркотикам интернет-ресурсов и поиск наркопритонов.
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