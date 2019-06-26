Партия "Шор" отреагировала на требование прокуроров арестовать Илана Шора

Партия "ШОР" утверждает, что нынешнее правительство мстит и пытается оказать давление на своих политических оппонентов с помощью запугивания.

"Партия "ШОР" неоднократно предупреждала, что дорвавшиеся до власти приближенные отбывающих наказание преступников Филата и Платона не упустят возможности, чтобы отомстить за показания Илана Шора, а также сделают все, чтобы увести следствие по ложному пути, параллельно попытавшись уничтожить своего политического конкурента. Мы также предупреждали, что данный процесс будет осуществляться посредством давления на следствие и правоохранительную систему. Сегодня сама власть доказала справедливость наших опасений, перейдя к прямому управлению прокуратурой, как инструментом преследования своего оппонента", - говорится в пресс-релизе партии.

Напомним, сегодня прокуроры антикоррупции потребовали мандат на арест на имя депутата Илана Шора, а также объявить его в международный розыск. Требования были выдвинуты судьям Апелляционной палаты Кагула на судебном заседании по делу, в котором фигурирует избранник народа. Сегодня же прокуроры наложили арест на активы мэра города Оргеев, Илана Шора.