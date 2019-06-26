Вячеслав Валько: Влад Плахотнюк стал угрозой N1 для России

Бывший председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк стал угрозой N1 для России. Так считает гражданский активист Вячеслав Валько.

"Плахотнюк будет главным свидетелем в деле о вмешательстве РФ во внутренние дела суверенного государства, а также коррупцию президента Додона. Именно его показания, дадут возможность начать уголовное преследование против Додона. А когда Додона закроют, он может рассказать столько, что полностью уничтожит международный имидж России. Санкции не отменят еще лет двадцать.

Додон сегодня это главный прокол России за последние годы. И русские кинули все силы, чтоб спасти Додона и не дать его посадить.

Это возможно только, устранив главную угрозу, Плахотнюка. Русские готовы на все, вплоть до физического устранения.

Все обвинения РФ можно рассматривать только после международного разбирательства, который ответит на вопросы:

1. Когда был коррумпирован Додон

2. Размер структуры, построенной Додон в Молдове", - написал Вячеслав Валько на своей странице в Facebook.