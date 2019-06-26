В Бельцах 16-летняя девочка скончалась прямо на танцполе

В одном из белцких заведений скончалась 16-летняя девушка. Она на протяжении нескольких лет проживала с родителями в России и приехала в город встретиться с бывшими одноклассниками.

Инцидент произошёл в понедельник, 24 июня. Девушка вместе с родителями пришла в одно из городских заведений. Во время танца, она резко упала на пол и больше не поднималась. Прибывшие на место происшествия врачи пытались реанимировать девушку, но к сожалению, безрезультатно, сообщает tvn.md. По словам родителей, их дочь страдала сердечно-сосудистым заболеванием.

Комментарии

Другие новости