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В Бельцах 16-летняя девочка скончалась прямо на танцполе
// фото: из открытых источников
17:39, 26 Jun 2019
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В одном из белцких заведений скончалась 16-летняя девушка. Она на протяжении нескольких лет проживала с родителями в России и приехала в город встретиться с бывшими одноклассниками.

Инцидент произошёл в понедельник, 24 июня. Девушка вместе с родителями пришла в одно из городских заведений. Во время танца, она резко упала на пол и больше не поднималась. Прибывшие на место происшествия врачи пытались реанимировать девушку, но к сожалению, безрезультатно, сообщает tvn.md.

По словам родителей, их дочь страдала сердечно-сосудистым заболеванием.




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