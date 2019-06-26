Три человека погибли во Франции из-за аномальной жары

Жертвами аномальной жары во Франции стали уже три человека. Они скончались от гипотермического шока, окунувшись в слишком холодную воду моря, чтобы освежиться. В стране уже два дня действует оранжевый код метеоопасности в связи с аномально высокими температурами. Волна зноя идет из Африки, и сохранится, по прогнозам синоптиков, до конца недели.

"Наши больницы будут переполнены из-за жары, которая приведет к тяжелым последствиям для здоровья", - сказал мэр Парижа Анн Идальго.

Жарко будет и в Германии. В последующие дни там ожидается до 39 градусов. Такие высокие показатели последний раз зарегистрировали в стране 70 лет назад. От жары страдают и животные в зоопарках.

"Мы регулярно устраиваем душ для слонов. Всем животным даем много воды. Только на слонов уходит около ста литров".

До 40 градусов столбики термометров поднимутся в Чехии, Бельгии и Австрии. В Италии объявили оранжевый код метеоопасности. Румынский МИД советует на время воздержаться от поездок в эту страну.